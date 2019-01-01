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الدوري الإنجليزي الممتاز

احتفال من نوع خاص - ماتا يسجل في عيد ميلاده

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Getty Images
ماتا يسجل أول أهداف مانشستر يونايتد أمام تشيلسي
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

سجل خوان ماتا، لاعب مانشستر يونايتد، أول أهداف الشياطين الحمر أمام تشيلسي في لقاء الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

ماتا سجل الهدف في الدقيقة 11 في ذكرى يوم ميلاده ليصبح ثالث لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد في البريميرليج الذي يحقق هذا الأمر.

وسبق اللاعب الإسباني، أنطوني مارسيال الذي سجل هدفًا أمام أرسنال في الموسم الحالي، وكذلك واين روني والذي أحرز هدفًا ضد المدفعجية أيضًا في 2004 يوم ميلاده.

كما أنّ ماتا هو خامس لاعب في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري الذي يسجل في يوم ميلاده.

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وسبق صاحب الـ 31 عامًا، هدف ريكاردو، لاعب ليستر سيتي في إيفرتون يوم 6 أكتوبر الماضي وبوبي ريد مع كارديف سيتي ضد بورنموث في فبراير ومارسيال مع مانشستر يونايتد ضد أرسنال.

كما أصبح هدف ماتا الأول لمانشستر يونايتد منذ مباراة وست هام بجميع البطولات، إذ لم يسجل في آخر 3 لقاءات ضد برشلونة وإيفرتون ومانشستر سيتي.

ويحتاج مانشستر يونايتد للفوز على تشيلسي للتساوي في النقاط واحتلال المركز الخامس.

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