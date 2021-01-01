احتفال فيرمينو الخفي بهدف إيفرتون في ديربي الميرسيسايد يغضب جماهير ليفربول

غضب في ليفربول على فيرمينو

انفجرت جماهير ليفربول غضبًا في وجه نجم الفريق روبيرتو فيرمينو بسبب الإعجاب بمنشور على إنستجرام، ولكنه لم يكن منشورًا عاديًا، حيث كانت صورة ريتشارلسون وهو يحتفل بهدفه في ديربي الميرسيسايد.

وعمّق إيفرتون من جراح ليفربول وكبده هزيمة جديدة بهدفين نظيفين في ديربي الميرسيسايد الذي جمع بينهما مساء السبت بملعب أنفيلد، في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذه هي الهزيمة الرابعة على التوالي لكتيبة المدرب يورجن كلوب على صعيد البريميرليج، والثالثة على ملعب أنفيلد تواليًا والرابعة إجمالًا بالدوري هذا الموسم، ما يشرح بعمق الأزمة التي يعيشها الريدز مؤخرًا.

هدف المباراة الأول أتى عبر ريتشارليسون في الدقيقة الثالثة بعد تمريرة سحرية من خاميس رودريجيز جعلته منفردًا نتيجة تمركز أوتشان كاباك الخاطئ، ليحول الكرة بسهولة إلى شباك أليسون بيكر.

وعقب المباراة نشر النجم البرازيلي مسجل الهدف الأول لفريقه صورة له عبر حسابه على إنستجرام وهو يحتفل بالهدف الذي سجله والذي كان عامل الحسم الرئيسي في فوز إيفرتون بديربي الميرسيسايد.

مواطنه روبيرتو فيرمينو نجم نادي ليفربول قام بالإعجاب بالصورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، الأمر الذي تم تداوله بين جماهير ليفربول بكثير من الغضب حول المهاجم البرازيلي.

الثنائي صديقان، بعد أن لعبوا جنبًا إلى جنب مع المنتخب البرازيلي في فترات سابقة، لكن قرار نجم ليفربول بالإعجاب باحتفال ريتشارليسون ضد فريقه سيثير بالتأكيد غضب الجماهير في وضع صعب كهذا.

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الجدير بالذكر أن الفوز رفع رصيد إيفرتون ليصبح 40 نقطة ويتساوى بذلك مع ليفربول في المركز السادس مع مباراة أقل لكتيبة أنشيلوتي، ويصبح الفارق بين فريقي مدينة ليفربول والمركز الرابع 3 نقاط فقط.