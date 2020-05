حاول لاعبو نادي بوروسيا دورتموند الألماني، التأقلم بأفضل صورة ممكنة مع الوضع الحالي لكرة القدم بعد عودة النشاط الرياضي، بمواجهتهم مع شالكه في ديربي الرور، بالجولة 26 من الدوري المحلي.

المباراة تعتبر هي الأولى بالبوندسليجا، منذ توقف النشاط في شهر مارس الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا وإصابته العديد من الشخصيات الرياضية.

المواجهة شهدت غياب الجماهير عن المدرجات، في مشهد نادر بالدوري الألماني، وقيام اللاعبين بالحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي المتفق عليها.

دورتموند نجح في تحقيق الفوز برباعية نظيفة سجل منها رافائيل جيريرو هدفين، وهدف لكل من النرويجي إيرلينج هالاند وزميله البلجيكي ثورجان هازارد.

اللاعبون حافظوا على مسافات كافية فيما بينهم خلال الاحتفال بتسجيل الأهداف، بينما ظهرت مساحات أخرى بين المتواجدين على دكة البدلاء.

Celebrating as if the ground was full 😂😂😂



The Dortmund players continue to do their traditional thank you to the Yellow Wall 🤣#BundesligaIsBack pic.twitter.com/e4XvVzJV1Y