احتفال ديمبيلي الجديد يرضي غرور نجم كرة السلة الأمريكية

بينما يملك لاعبون كثيرون في عالم كرة القدم احتفالاتهم المميزة بتسجيل الأهداف، أضاف الفرنسي عثمان ديمبيلي احتفالًا جديدًا إلى تلك القائمة بعد تسجيله هدفين في مرمى يوفنتوس في الاستعدادات التحضيرية لموسم 2022-2023.
الاحتفال أتى بإشارة من يديه على وجهه بهيئة المستغرق في النوم، وهي إشارة إلى أن العمل قد تم إنجازه وآن أوان الراحة.
هذا الاحتفال يخص بالأساس نجم كرة السلة الأمريكية ستيفن كيري، الذي قدم موسمًا رائعًا مع جولدن ستايت ووريورز، وهو احتفال يسمى "نايت نايت" يقوم به لدى الاحتفال بالإنجازات الكبيرة في عالم كرة السلة.
ولذلك فقد احتفى ستيفن كيري بنفسه باحتفال ديمبيلي بهدفيه في مرمى يوفنتوس عبر إعادة تغريد صورة الاحتفال الذي قام به الفرنسي، مع وضع تعليق "حركة".
A movement!! 😂😴 https://t.co/1avWOKCzzp— Stephen Curry (@StephenCurry30) July 27, 2022
وكان برشلونة قد تعادل وديًا مع يوفنتوس في الولايات المتحدة الأمريكية بهدفين لمثلهما في استعدادات الموسم المقبل 2022-2023.
وسجل عثمان ديمبيلي هدفي برشلونة في المباراة بينما سجل هدفي يوفنتوس الإيطالي مويس كين.
طريقة ديمبيلي في تسجيل الهدفين تعبر عن النشوة التي يعيشها الفرنسي بعد تجديد عقده مع برشلونة لمدة عامين، إذ أتى الهدفان بمجهود فردي مميز ومهارة معتادة من الفرنسي الدولي الحائز على كأس العالم 2018، الجناح المتألق يبدو أن موسمًا باهرًا ينتظره مع برشلونة في 2022-2023!.
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