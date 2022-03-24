احتفالًا بالتأهل للمونديال .. مفاجأة كبرى من تركي آل الشيخ لجمهور السعودية

فجر تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي، مفاجأة كبرى للجمهور، احتفالًا بتأهل المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

الأخضر في المونديال للمرة الثانية على التوالي:

كتيبة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد احتفلت ظهر اليوم الخميس، بالتأهل لنهائيات المونديال، بعدما تغلبت اليابان على أستراليا بثنائية نظيفة. (طالع التفاصيل)

هذا التأهل هو الثاني على التوالي للمنتخب السعودي، والسادس في تاريخه بعد أعوام 1994، 1998، 2002، 2006 و2018.

وخاض الأخضر عقب فرحة التأهل، مباراة الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، أمام الصين، لكنه تعادل بهدف لكل منهما. (طالع التفاصيل)

هذا التعادل هبط بالسعودية من الصدارة إلى الوصافة بـ20 نقطة، خلف اليابان صاحبة الـ21 نقطة، لكن كلاهما تأهل إلى النهائيات رسمية.

ما هي مفاجأة تركي آل الشيخ؟

وزير الترفيه يعتمد موسم الرياض كبوابة لمفاجأة جماهير الكرة السعودية، منذ أن رحل عن قيادة وزارة الرياضة.

أما عن مفاجأة التأهل لمونديال قطر 2022، فقرر وزير الترفيه فتح أبواب ساحة البوليفارد غدًا الجمعة، مجانًا أمام كافة الجماهير.

آل الشيخ كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروووك تأهل المنتخب وبهالمناسبة دخول البوليفارد غدًا مجانًا احتفالًا بمنتخبنا".

مبروووك تأهل المنتخب وبهالمناسبة دخول البوليفارد غداً مجاناً احتفالاً بمنتخبنا 🇸🇦❤️👏🏻 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 24, 2022

موسم الرياض هذا العام شهد مفاجأة بإقامة كأس مارادونا بين برشلونة الإسباني وبوكا جونيورز الأرجنتيني، والذي توج به الأخير بالفوز 4-2 في ركلات الترجيح، بعدما تعادل الفريقان 1-1 في الوقت الأصلي.

وكذلك أقام تركي آل الشيخ احتفالًا كبيرًا في موسم الرياض، بعدما توج الهلال بطلًا لدوري أبطال آسيا 2021.

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