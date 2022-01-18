احترم الفائز .. تصرف رائع من ميسي في حفل الأفضل بالعالم

لفتة رائعة قام بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان، رغم خسارته لجائزة أفضل لاعب في العالم في 2021 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وانتزع روبرت ليفاندوفسكي الجائزة للمرة الثانية في مشواره، في الحفل الذي أقيم عبر الإنترنت بسبب ظروف وباء كورونا في أوروبا.

وجاء ميسي في المركز الثاني رغم حصوله على الكرة الذهبية من فرانس فوتبول، بينما احتل المصري محمد صلاح المركز الثالث.

ما هو التصرف الذي قام به ميسي؟

صحيفة "ماركا" الإسبانية، كشفت عن قيام الاتحاد الدولي بإبلاغ ميسي بعدم حصوله على جائزة الأفضل في العالم، قبل مكالمة الفيديو التي تم الإعلان فيها عن الفائز.

واحترامًا لروبرت ليفاندوفسكي، أصر ميسي على الجلوس أمام جهاز "IPad" الخاصة به لما يقرب من ساعة لمشاهدة الحفل على الهواء.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يفوز فيها البولندي بجائزة أفضل لاعب في العالم، حيث سبق أن حصل عليها في 2020، بينما فاز بها ميسي مرة واحدة في 2019 وكريستيانو رونالدو مرتين في 2016 و2017.

ماذا قال ميسي عن ليفاندوفسكي؟

النجم الأرجنتيني سبق أن قال بعد حصوله على الكرة الذهبية في نوفمبر الماضي:"أود أن أقول لروبرت ليفاندوفسكي أنه لشرف لي أن أتنافس معه".

وأضاف:"أنت تستحق الكرة الذهبية، في العام الماضي اتفق الجميع على أنك الفائز، وأعتقد أن فرانس فوتبول يجب أن تمنحك الجائزة".

وتابع:"أتمنى أن تقوم المجلة بذلك، حتى تتمكن من الاحتفاظ بالجائزة في منزلك لأنك الفائز المستحق".

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