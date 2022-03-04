احترم الشعار .. تصرف رونالدو ينال إعجاب جماهير أتلتيكو مدريد !

يحرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على اكتساب احترام الجميع في كل مناسبة ممكنة سواء داخل أو خارج الملعب.

صاحب الـ37 سنة تواجد مع مانشستر يونايتد الشهر الماضي، في ملعب واندا ميتروبوليتانو من أجل مواجهة أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وفشل المهاجم المخضرم في الظهور بالمستوى المطلوب، بالمباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ولكنه قام بتصرف أجبر الجماهير على احترامه.

وجاء ذلك بعدما شوهد رونالدو وهو يغادر أرض الملعب بعد صافرة النهاية، ليجد أمامه شعار أتلتيكو مدريد على الأرض.

ورفض البرتغالي المرور على الشعار المحفور بأرض الملعب، ليتفاداه ويمر بجواره في لقطة انتشرت بشكل واسع بمختلف المواقع العالمية.

وهو ما يشير إلى كم الاحترام الذي أظهره اللاعب للفريق الخصم، والذي يعتبر ضحيته المفضلة طوال مسيرته، حيث سجل في شباكه 25 هدفًا في 36 مباراة.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بدور الـ16 للأبطال بين مانشستر وأتلتيكو مدريد تقام يوم الثلاثاء 15 مارس الجاري على ملعب أولد ترافورد.

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