احترموا ميسي.. اليابان ترفض السير على خطى هونج كونج!

النجم الأرجنتيني حظي بالاستقبال الذي يستحقه..

حظي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي باستقبال حافل في اليابان أين خاض فريقه إنتر ميامي مباراة في جولته التحضيرية ضد فيسل كوبه.

واستقبل المشجعون اليابانيون ميسي بلافتات عليها عبارات مثل "الأعظم" وصور من تتويجه بكأس العالم 2022 في قطر.

أتى هذا رغم جلوس ميسي على دكة البدلاء ونزوله في الشوط الثاني، ولكن رد الفعل لم يكن تمامًا كما حدث في هونج كونج، التي لم يتقبل جماهيرها جلوس ميسي على دكة البدلاء وبدؤوا بتوجيه صافرات الاستهجان.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتحدث ميسي عن ذلك الأمر قائلًا إنه "يشعر أنه بحالة جيدة" موجهًا ما يشبه الاعتذار لجماهير هونج كونج عقب الغياب عن المشاركة من البداية.

الأمر بالمناسبة لم يحدث مشكلة بالنسبة للجماهير الآسيوية فحسب، بل طال ميسي ومالك إنتر ميامي ديفيد بيكهام انتقادات من مشجعي إنتر ميامي أنفسهم الذين قطعوا تذاكر لمشاهدة ميسي في الجولات التحضيرية، وبعضهم طالب بيكهام برد هذه المبالغ!.