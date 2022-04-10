احترس من ديمبيلي .. مكانة بنزيما في القمة مهددة بفضل تشافي!

استمر تألق النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي في مواجهة فريقه برشلونة الأخيرة أمام نظيره ليفانتي في المباراة التي جمعت بينهما في الدوري الإسباني.

ديمبيلي صنع الهدف الـ 11 له هذا الموسم، ليعادل كريم بنزيما على قمة ترتيب صناع الأهداف في الدوري الإسباني متفوقين على أقرب منافسيهم أوسكار تريخو لاعب رايو فاييكانو الذي صنع تسعة أهداف.

سبب تميز رقم ديمبيلي

الرقم الذي وصل له ديمبيلي يعد مميزًا لسبب خاص للغاية، حيث يتصدر جدول ترتيب صناع الأهداف في الدوري الإسباني في الوقت الحالي بأقل عدد ممكن بين أصحاب المقدمة.

ديمبيلي صنع كل تلك الأهداف بمشاركته في 929 دقيقة في الدوري الإسباني، بينما وصل كريم بنزيما لنفس الرقم بعد 2222 دقيقة.

الشيء المثير أكثر من الإحصائية الماضية أن وصول ديمبيلي للصناعة رقم 11 جاء بعد 451 تمريرة له في البطولة منذ بدايتها.

في المقابل لم يصنع بنزيما الأهداف الـ 11 سوى بعد أن كسر الألف تمريرة في الموسم الجاري، حيث وصل للتمريرة رقم 1029.

قليل من الإنصاف لبنزيما

نجم ريال مدريد صنع 42 فرصة للتسجيل طوال الموسم في الدوري الإسباني، بينما إجمالي ما صنعه ديمبيلي هو 25 فرصة.

بنزيما كان من الممكن أن يحصل على المزيد من الصناعات لو كان زملائه في الفريق أكثر حسمًا من زملاء ديمبيلي الذين سجلوا من فرص أقل كانت متاحة أمامهم.

تشافي يملك السر

الرقم الأهم في كل تلك الأرقام التي تحدثنا عنها يخص المدرب تشافي هيرنانديز، الذي جعل ديمبيلي يقترب من الوصول لأفضل أرقامه في مسيرته الكروية.

ديمبيلي لم يسبق له صناعة أكثر من سبعة أهداف في موسم واحد بالدوري المحلي سوى رفقة بوروسيا دورتموند في 2017 عندما صنع 13 هدفًا، وهو رقم أصبح في متناوله بكل يسر في الموسم الجاري بعدما وصل للصناعة رقم 11 ضد ليفانتي.

جدير بالذكر أن كل الصناعات التي قدمها ديمبيلي في الموسم الجاري جاءت تحت قيادة تشافي، ولا يزال أمامه الفرصة لزيادة الغلة في ثمانية لقاءات متبقية لبرشلونة في الدوري الإسباني.