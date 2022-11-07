"احترافية حمدالله سر نجاحه، وشخصيته يجب أن يتحلى بها كل موهوب"

اللاعب حصد إعجاب الجميع بعد حواره يوم أمس

أشاد الناقد الرياضي سلطان اللحياني بشخصية عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد واحترافيته الشديدة التي قادته لتحدي الصعاب، وذلك عقب حوار اللاعب مع الإعلامي وليد الفراج ضمن حلقة الأمس من برنامج "أكشن مع وليد".

حمدالله حصد إعجاب واحترام العديد بعد حواره أمس الذي رفض خلاله تصفية الحسابات مع أي شخص أو كيل الاتهامات لأي طرف، بجانب حديثه الإيجابي عن ناديه السابق النصر واعتذاره للجمهور المغربي عن انسحابه من معسكر المنتخب الوطني عام 2019.

اللحياني قال عقب الحوار "اللقاء أظهر مدى الاحترافية التي يمتلكها حمدالله والتي هي سر نجاحه في كل مراحله، ثقته بنفسه وتحديه كل الصعوبات وتحمله كل العقبات التي واجهها خلال مسيرته.شخصيته تلك يجب أن يتحلى بها كل موهوب".

تابع "حمدالله تحدث عن الاحترافية فيما يخص القضايا المتعلقة به، إذ أكد أن تركيزه في الملعب وأن هناك من يتولى مسؤولية تلك القضايا، وتلك رسالة لكل اللاعبين بأن يكون كل تركيزهم داخل الملعب فقط".

يُشار إلى أن النصر كان قد تقدم بشكوى ضد الاتحاد وحمدالله متهمًا إياهما بالتفاوض خلال مدة عقد اللاعب معه، وقد حُكم لصالحه في اتحاد كرة القدم السعودي لكن القضية نقلت لمركز التحكيم الرياضي بعد استئناف الأطراف جميعًا ومازال الحُكم النهائي لم يصدر بعد، بينما حكم فيفا لصالح اللاعب وألم النادي العاصمي بمنحه كافة مستحقاته المالية المتأخرة.