تغييرات كبيرة منتظرة .. الاحتجاجات السياسية توجه ضربة جديدة للدوري الفرنسي

مشاركة تابع GOAL على جوجل

تعديلات كبيرة في جدل مباريات البطولة

إعلان

ألقت الاحتجاجات المتصاعدة على مستوى فرنسا بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة بظلالها على جدول مباريات الدوري المحلي لكرة القدم في الدرجة الأولى، إذ أجبرت السلطات على تأجيل عدة مباريات مهمة في عطلة نهاية الأسبوع.

وبعد تدخل الشرطة في وقت سابق الذي أدى إلى تأخير المواجهة بين القطبين باريس سان جيرمان وليون، لا تزال الاضطرابات المدنية الحادة تستنزف الموارد الأمنية في جميع أنحاء البلاد.

الاحتجاجات تربك جدول مباريات الدوري الفرنسي

أعلنت رابطة كرة القدم المحترفة (LFP) عن تغييرات كبيرة في جدول مباريات نهاية الأسبوع بناءً على طلب السلطات العامة.

ووفقاً لوكالة أسوشيتد برس، فإن الاضطرابات الواسعة في أنحاء فرنسا بسبب تكاليف المعيشة وسوء الأوضاع المدرسية قد شكّلت عبئاً ثقيلاً على قوات الأمن.





إعلان إعلان

ونتيجةً لذلك، نُقلت مباراة ليون أمام أنجيه على أرضه إلى بعد ظهر الأحد بدلاً من موعدها الأصلي مساء السبت. كما تم تأجيل المباريات التي كان من المقرر أن يستضيفها نيس ولوريان يوم السبت إلى الجمعة والإثنين على التوالي، في ظل تعرض مباني البلديات والمنشآت العامة لهجمات غير مسبوقة خلال أسوأ اضطرابات مدنية تشهدها البلاد منذ سنوات.

مواضيع ذات صلة

المباريات التالية ليون الدوري الفرنسي 11:15 أنجييه

الشرطة تؤجل مواجهة باريس سان جيرمان وليون

وتأتي هذه الاضطرابات الأخيرة بعد تدخّل مماثل خلال الجولة الثامنة، حين تم نقل مواجهة باريس سان جيرمان الكبرى أمام ليون من يوم الأحد في الساعة 8:45 مساءً إلى مساء الإثنين.

وكما ذكرت صحيفة ليكيب، طالبت الشرطة الفرنسية بالتأجيل وسط مخاوف من أن تؤجج الجماهير الرياضية مزيداً من أعمال العنف، وذلك عقب نهاية أسبوع شهدت 2400 اعتقال وتظاهرات جديدة نظمتها حركة السترات الصفراء.





إعلان

ورغم تزامنها مع حفل الكرة الذهبية يوم الإثنين، أُقيمت المباراة في موعدها الجديد، وحقق باريس سان جيرمان فوزاً بنتيجة 2-0 ليتصدر جدول الترتيب برصيد 17 نقطة من ثماني مباريات، بينما يحتل ليون المركز الخامس برصيد 14 نقطة.

فوضى واسعة في مباريات الأندية الفرنسية

أربكت التوترات الاجتماعية روزنامة كرة القدم الفرنسية بشكل كامل. فإلى جانب الدرجة الأولى، نُقلت مباراة تولوز أمام تروا من السبت إلى الأحد. كما تم تأجيل مباراة مونبلييه في دوري الدرجة الثانية أمام ريد ستار إلى الإثنين.





إعلان

وكان الضغط الهائل على قوات الأمن واضحاً بالفعل الأسبوع الماضي، حين تم نشر نحو 5000 عنصر، بينهم وحدات خاصة مزوّدة بمدافع المياه، لتأمين مباراة دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وبرشلونة.

وتعمل الرابطة والأندية الآن بشكل وثيق مع المسؤولين المحليين للتعامل مع هذه التحديات اللوجستية والأمنية الكبيرة بأمان.

إعلان

ماذا ينتظر كرة القدم الفرنسية؟

ستواصل السلطات متابعة التظاهرات على مستوى البلاد عن كثب قبل الموافقة على إقامة أي مباريات مقبلة. وبينما يستعد ليون لمواجهته المؤجلة أمام أنجيه بعد ظهر الأحد، يخوض مسؤولو كرة القدم الفرنسية سباقاً مع الزمن لتفادي مزيد من تكدّس المباريات في الأسابيع المقبلة.