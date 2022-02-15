أجويرو: كنت قريبًا من بايرن ميونخ ولقاح كورونا أنهى مسيرتي!

يعتقد سيرخيو أجويرو، لاعب برشلونة السابق أن لقاح كورونا قد يكون سببًا في إنهاء مسيرته واعتزاله كرة القدم وتأخر حالته الصحية، مشيرًا إلى أنه كان قريبًا من الانضمام إلى بايرن ميونخ ولكن مستواه السيئ قد أفسد الصفقة.

وكان أجويرو قد أعلن اعتزاله كرة القدم، في نهاية عام 2021 بسبب مشاكل في القلب، بعد نصيحة الأطباء له بترك كرة القدم، كي لا تتفاقم حالته الصحية

وأجرى اللاعب الأرجنتيني السابق، فقرة للإجابة على بعض أسئلة الجمهور عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، وكتب له أحد الأشخاص: "أنت جبان، كيف تركت شريحة في جسدك تنهي مسيرتك".

ورد عليه أجويرو، وكتب: "لا أعرف السبب الحقيقي الذي جعلني أترك كرة القدم، لا أحد يعرف ماذا حدث، ربما كان فيروس كورونا، أو ربما كان اللقاح، حقًا لا أعرف ماذا حدث، ولكن الآن عليّ الاعتناء بنفسي".

وكشف أجويرو صاحب الـ 33 عامًا، أنه كان قريبًا من الانضمام إلى بايرن ميونخ في صغره، ولكن لعب بشكل سيئ أمام كشافة الفريق الألماني.

وقال أثناء حديثه مع الجماهير على موقع تويتر: "لقد جاء بالفعل كشافة بايرن ميونخ إلى الأرجنتين لمتابعتي، ولكني قدمت مباراة سيئة للغاية أمام أحد الفرق، وانتهى الأمر بتوقيع بايرن ميونخ مع جوزيه سوسا".

وفاجئ أجويرو الجميع في حديثه عن اختياره لأفضل هدف سجله في الدوري الإسباني، وبالرغم من قضائه خمس سنوات ناجحة مع أتلتيكو مدريد إلا أن هدفه المميز بالنسبة له كان مع برشلونة في الفترة القصيرة التي قضاها داخل قلعة كامب نو.

وقال أجويرو عن أفضل هدف له بالدوري الإسباني: "سأختار هدفي الأخير الذي سجلته في ريال مدريد، لأنني لم أكن أعرف أنه سيتعين عليّ الاعتزال بعدها، سيكون دائمًا هدفًا مميزًا بالنسبة لي بالرغم من أننا خسرنا تلك المباراة".