أجويرو: أود المشاركة في التدريبات مجددًا

كشف سيرخيو أجويرو لاعب نادي برشلونة المعتزل رغبته في العودة إلى التدريبات والمشاركة في الملاعب.

وكان المهاجم الأرجنتيني قد اعتزل ممارسة كرة القدم بعد مشاكل في عضلة القلب أجبرته على التوقف.

لكن يبدو أن أجويرو لا يزال يفكر في العودة إلى لعب كرة القدم على الرغم من تحذير الأطباء له.

وتحدث أجويرو إلى "TyC Sports" معبرًا عن تلك الرغبة الموجودة بداخله وحول المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم.

حيث قال: "بالأمس خطر ببالي أنني أستطيع لعب كرة القدم مرة أخرى".

وواصل: "أخبرني الأطباء أنه يجب أن أكون خمسة أو ستة أشهر بلا نشاط".

وأوضح: "لكنني بالفعل أريد أن أتدرب مرة أخرى".

وبعد إعلانه عن نواياه فيما يريد أن يفعله، سُئل عن احتمال وجوده في مباراة أساطير المنتخب الأرجنتيني.

وأضاف ساخرًا: "أود المشاركة، لكنني نسيت أن أحضر الجوارب".

يشارك المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم قطر 2022، وذلك بعد ضمان تأهله للمونديال من خلال تواجده في المركز الثاني في التصفيات.

وحول إمكانية منافسة المنتخب الأرجنتيني على البطولة قال أجويرو: "الأرجنتين دائمًا مرشحة للمنافسة على كأس العالم".

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