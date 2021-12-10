"اجلبوا لي برشلونة الآن!" ساري يحلم بمواجهة البرسا في الدوري الأوروبي!

اعترف مدرب لاتسيو، ماوريتسيو ساري، بأنه يتمنى مواجهة برشلونة في ملحق دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وصعد لاتسيو كوصيف لمجموعته بعد التعادل سلبيًا مع جلطة سراي يوم الخميس، ليضطر لمواجهة أحد الهابطين من دوري أبطال أوروبا بفبراير المقبل.

مدرب يوفنتوس الأسبق بعد المباراة تحدث عن أمانيه حول خصمه المقبل، وحدد برشلونة على وجه التحديد رغم كل الصعوبات المتوقعة.

ساري في حديثه إلى الإعلام قال "آمل أن ألعب أمام برشلونة، فأنا لم ألعب أمامهم من قبل".

كما أضاف ساري "بصراحة، ستكون هذه المباراة مثالية لتكون المباراة النهائية للدوري الأوروبي".

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في الوقت نفسه، سخر ساري من شيريف المولدوفي الذي أتى بالمرتبة الثالثة بمجموعته خلف ريال مدريد وإنتر بدوري الأبطال.

المحنك الإيطالي قال ضاحكًا "لا أريد أن نقابل شيريف، لا أعرف حتى أين يلعبون، على الأرجح ستكون رحلة معقدة".

لاتسيو رفقة ساري هذا الموسم يأتي في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة جمعهم من 16 مباراة.

ومن المقرر أن يتحدد خصم لاتسيو في ملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي يوم الإثنين المقبل، عندما تُعقد القرعة في مدينة نيون السويسرية.