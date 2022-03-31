اجتماع لمدة 3 ساعات.. برشلونة يشعل مفاوضات روديجر

يطمح برشلونة لتعزيز خط دفاعه بصفقة قوية في سوق الانتقالات الصيفية، ويبدو أن الخيار الآن منعقد على الألماني أنطونيو روديجر لاعب تشيلسي الإنجليزي.



الصحفي الألماني الموثوق فلوريان بليتنبرج، أكد أن هناك مفاوضات سرية في برشلونة جمعت الأربعاء كلًا من ماتيو أليماني وجوردي كرويف بممثلي روديجر.



3 ساعات من أجل روديجر

وقال بليتنبرج صحفي سكاي سبورت عبر تويتر: "الاجتماع استغرق 3 ساعات، برشلونة يطمح للحصول على خدمات روديجر بشكل مجاني".



وينتهي عقد روديجر مع تشيلسي هذا الصيف، وبالتالي فهو حر في الانتقال إلى أي نادٍ، الأمر الذي يثير منافسة قوية بين عمالقة أوروبا على المدافع صاحب الـ 29 عامًا.



الحديث كان دائرًا حول اقتراب ريال مدريد من إتمام صفقة ضم الألماني ليتشارك مع ديفيد ألابا وإيدير ميليتاو قيادة دفاع الميرنجي عقب رحيل الثنائي سيرجيو راموس ورافاييل فاران، ثم تكاثرت الأقاويل خلال الأيام الأخيرة حول اقتراب يوفنتوس بشكل كبير من ضم الدولي الألماني.



برشلونة يشعل المنافسة

لكن المعطى الجديد بانضمام برشلونة إلى العملية التفاوضية بقوة، سيرفع مستوى المنافسة بشكل كبير، ويجعل موقف الألماني التفاوضي قويًا حيال النادي الذي سيستقر فيه بعد نهاية عقده مع تشيلسي.



وكان رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا قد أعلن في وقت سابق أن برشلونة حسم صفقتين صيفيتين، من بينهما واحدة "لخط الدفاع" على حد تعبيره.

بالتالي يستهدف برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل ثلاثي دفاع تشيلسي، الألماني روديجر والدنماركي أندرياس كريستنسن إضافة إلى الإسباني سيزار أزبليكويتا.

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