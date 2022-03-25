اجتماع لمدة ساعة ونصف بين بيريز وأنشيلوتي.. ماذا دار بينهما؟

التقى اليوم الجمعة كل من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، وكارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق في المدينة الرياضية "فالديبيباس" لمدة ساعة ونصف، أظهر فيها بيريز دعمه الكامل لأنشيلوتي، الذي طالته سهام الانتقادات بقوة عقب الهزيمة المذلة في كلاسيكو الأحد الماضي أمام برشلونة، وذلك وفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.



الرئيس والمدرب التقيا وجهًا لوجه وبشكل فردي في اجتماع أكد فيه بيريز على دعمه في الأمتار الأخيرة من الموسم، حيث سيسعى ريال مدريد للحفاظ على صدارة الدوري الإسباني وتخطي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



من أجل تعزيز الثقة

الهزيمة القاسية في الكلاسيكو هزت إلى حد ما الصورة القوية لريال مدريد التي يقدمها منذ مطلع الموسم وعلى التحديد صدارة الليجا التي لم يفرط فيها منذ مطلع الموسم.



كما أن ريال مدريد الحاصل على بطولة السوبر الإسباني في جدة، لا يزال في موقع جيد للغاية بصدارة الدوري الإسباني أمام الوصيف إشبيلية بـ 9 نقاط، وكذلك يستطيع برشلونة أن يصل إلى نفس الرصيد إذا ما فاز بمباراته الناقصة، كل هذا قبل 9 جولات من نهاية عمر الدوري الإسباني، ولذلك اهتم بيريز بدعم أنشيلوتي في تلك المرحلة حتى لا يفقد ثقة الفريق في نفسه فيما تبقى من عمر الموسم.



الأمتار الأخيرة من الموسم

ريال مدريد أيضا يملك اليد الطولى ولو نظريا أمام تشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في ظل مرور الفريق اللندني بحالة من عدم اليقين تصاحب ما اتخذ ضد مالكه السابق رومان أبراموفيتش من إجراءات بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.



المباراة الأولى بين ريال مدريد وتشيلسي في ربع نهائي البطولة الأوروبية الأبرز ستكون في إنجلترا يوم 6 أبريل، بينما يقام لقاء العودة في سانتياجو برنابيو في الثاني عشر من الشهر ذاته.

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