اجتماع عاصف .. الهلال يرفض "سقف الرواتب"، والنصر يُطالب باللعب المالي النظيف

اجتمعت أندية دوري المحترفين السعودي يوم أمس للبحث في لائحة اللاعبين الجديدة

عقدت أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي يوم أمس الإثنين اجتماعًا عن بُعد لمناقشة التعديلات الجديدة على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

وقد شارك في الاجتماع رؤساء وممثلون عن الأندية بجانب ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم السعودي وجابر سعد رئيس لجنة الاحتراف، وقد جاء الاجتماع عاصفًا وشهد أخذ ورد بين المجتمعين حول عدد من البنود أبرزها السماح للاعبين في عُمر 18 عامًأ بحرية الانتقال وتحديد سقف للرواتب للاعبين السعوديين.

ما الذي اعترض عليه الهلال في لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الجديدة؟

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن فهد بن نافل رئيس الهلال أبدى اعتراضه الشديد على تحديد سقف أعلى لرواتب اللاعبين السعوديين، وقد أيده عدد من الأندية.

طلب تلك الأندية فتح سقف الرواتب قوبل بالرفض المبدئي من اتحاد كرة القدم السعودي، وقد برر المسحل ذلك بالالتزام بنظام الحوكمة وبتسبب رواتب اللاعبين في تراكم الديون على الأندية كما أثبتت تجارب سابقة.

يُشار إلى أن اللائحة الجديدة تضمن بندًا يُحدد السقف الأعلى لرواتب اللاعبين السعوديين بـ1.8 مليون ريال سعودي يُضاف لهم 20% مكافآت و15% حقوق تجارية مما سيجعل أعلى راتب للاعب سعودي في الدوري يصل إلى 2.4 مليون ريال.

النصر يُطالب بتطبيق اللعب المالي النظيف

رئيس النصر مسلي آل معمر حضر الاجتماع وطلب خلال حديثه تطبيق نظام اللعب المالي النظيف المطبق في أوروبا والخاص بتحديد حجم إنفاق الأندية بناءً على حجم المداخيل والأرباح.

وأشار آل معمر إلى أن فتح سقف رواتب اللاعبين سيزيد من ديون الأندية، مؤكدًا على ضرورة إيجاد نظام يضمن عدم تراكم تلك الديون.

ما هو موقف الأهلي والاتحاد والشباب في الاجتماع؟

ممثل النادي الأهلي حضر الاجتماع لكنه لم يُقدم أي طلبات أو أطروحات للنقاش، فيما طالب ممثل الاتحاد بوضع ضوابط محددة للرواتب.

ممثل نادي الشباب كان رأيه وسطيًا، إذ رفض فتح سقف الرواتب ولكنه طالب برفعه بحدود ليُناسب الوضع الحالي للاعبين السعوديين في الدوري السعودي.

طلبات أخرى واجتماع آخر

الرياضية أوضحت أن الأندية المجتمعة ناقشت المادة الـ35 من اللائحة والمتعلقة بحرية انتقال اللاعبين في سن 18 عامًا، وقد عارضت ذلك البند بقوة لأنه سيتسبب بأضرار جسيمة عليهم، ومطالبين بزيادة بدل التدريب حال أصر اتحاد كرة القدم على تطبيقه.

وتحدث بعض الرؤساء عن العقوبات والشروط الجزائية الموجودة في العقود ضد اللاعبين، إذ اعترض عليها الأغلب لأنها تصب في مصلحة اللاعب وتمنع الأندية من اتخاذ أي قرارات لحفظ حقوقها.

أخيرًا اتفق رؤساء لأندية على اجتماع آخر يسبق اجتماعهم مع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة لمناقشة عدد من المواضيع التي تخص الأندية قبل انطلاق الموسم، فيما طلب اتحاد كرة القدم من الأندية إرسال الاقتراحات والآراء المتعلقة بالتعديلات على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين ومن ثم للاتحاد لإعادة دراستها.

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