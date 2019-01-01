اجتماع طاريء للاتحاد الإفريقي لمناقشة أحداث لقاء الترجي والوداد

الترجي توج بطلًا لدوري أبطال إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، برئاسة أحمد أحمد، بيانًا رسميًا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بشأن أحداث لقاء الترجي والوداد.

وكان الترجي التونسي قد توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد بعد انسحاب الأخير وفقًا لما قاله الحكم بسبب أزمة تقنية الفيديو.

وطالب لاعبي الوداد خلال المباراة العودة لتقنية الفار في إحدى الكرات الذي سجل منها الفريق المغربي هدفًا وتم إلغائه بداعي التسلل، ولكن الجامبي بكاري جاساما أكد على أن التقنية لا تعمل.

وقرر الاتحاد الإفريقي لعقد اجتماع للمكتب التنفيذي يوم 4 يونيو الجاري، لمناقشة الأحداث التنظيمية وما حدث في لقاء الترجي والوداد.

وتواجد أحمد أحمد في اللقاء حيث ظهر في أرض الملعب وكان يرغب في حل الأزمة وهناك أنباء تؤكد أنه من أقر احتساب الوداد منسحبًا.

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وعلى غير المتوقع بعد توقف المباراة لأكثر من ساعة كاملة أعلن الجامبي جاساما الترجي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا معتبرًا الوداد منسحبًا.