اجتماع حاسم لتحديد مصير الدوري الإسباني

هل تُستكمل المسابقة؟

وقع اجتماع بين جميع الأطراف المعنية في إسبانيا من أجل حسم مصير عودة المسابقات الرياضية للحياة في الفترة المقبلة بعد توقفها بسبب فيروس كورونا.

الدوري الإسباني بمختلف درجاته توقف الشهر الماضي بعد إعلان حالة الطوارىء في البلاد على إثر تفشي الفيروس الوبائي وزيادة أعداد المصابين والوفيات.

واجتمع رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس، ورئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس مع رئيسة اللجنة العليا للرياضة بالبلاد آيرين لوزانو لحسم الموقف.

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وذكرت "آس" أن الاجتماع دام لقرابة ثمان ساعات وتم فيه مناقشة إمكانية العودة واستئناف النشاط الكروي في مختلف درجات الدوري الإسباني، والمعايير المطلوبة.

وأشار التقرير إلى أن التوصل لاتفاق بمقتضاه تم توضيح النقاط الأساسية التي على أساسها سيتم لُعب كرة القدم بشكل محترف أو حتى على مستوى درجات الهواة.

ونشرت اللجنة العليا بياناً شكرت فيه الأطراف المعنية على مشاركتها في الحوار وتفهمها للظروف الحالية، وذلك في إطار البحث عن الحل الأنسب للجميع.

وسائل الإعلام كانت قد تحدثت عن إمكانية عدم استكمال المسابقات، واعتبار الأربعة الأوائل هو المتأهلين لدوري الأبطال، مما أثار جدلاً واسعاً.