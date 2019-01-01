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اجتماع بين وكيل فان دي بيك وبروسيا دورتموند تمهيدًا لرحيله عن أياكس

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تقارير صحفية ألمانية تؤكد اجتماع وكيل اللاعب دوني فان دي بيك وإدارة نادي بروسيا دورتموند من أجل مناقشة انضمامه للفريق في الصيف.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم عن وجود رغبة من قبل نادي بروسيا دورتموند في الحصول على خدمات اللاعب دوني فان دي بيك نجم أياكس أمستردام الهولندي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" والتي أكدت أن اجتماعًا قد جمع كل من وكيل اللاعب المتألق رفقة أياكس وإدارة النادي الألماني.

وذكرت الصحيفة أن الاجتماع كان من المقرر له أن يتم في العاصمة الهولندي أياكس قبل مباراة الفريق أمام توتنهام في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت بعثة من نادي بروسيا دورتموند تتواجد في مدينة أمستردام بالفعل من أجل متابعة اللاعب خلال المباراة، بجوار اجتماعهم من وكيله.

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ويعد فان دي بيك من أهم عناصر أياكس في الموسم الجاري وساهم بشكل كبير في وصول الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن فان دي بيك قد لفت أنظار العديد من كبار أوروبا، وانتشرت أنباء صحفية حول وجود رغبة من كل من ريال مدريد وباريس سان جيرمان في ضمه.

 

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