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اجتماع بين جوميز ومسؤولي فنربخشه تمهيدًا لرحيله عن الهلال

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الفرنسي اشتاق للعودة للدوري التركي من جديد

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

يبدو أن الفرنسي بافيتيمبي جوميز؛ مهاجم الهلال السعودي، في طريقه للعودة مرة أخرى إلى الدوري التركي، لكن هذه المرة من بوابة فنربخشه.

الفرنسي كان قد انضم إلى الزعيم السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من جلطة سراي، وعقده ممتد حتى نهاية موسم 2019-2020.

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صحيفة "الصباح" التركية كشفت عن تفاصيل اجتماع عُقد بين جويمز ودامين كومولي؛ المدير الرياضي بفنربخشه، في حضور ميندي؛ وكيل الفرنسي، تم الاتفاق خلاله على عودة صاحب الـ33 عامًا للدوري التركي.

وأوضحت الصحيفة أن جويمز جاء إلى العاصمة التركية "إسطنبول" في الثاني من ديسمبر الجاري، وعقد جلسة هو ووكيله مع كومولي، مؤكدة أن الاجتماع كان إيجابيًا.

وأكدت "الصباح" أن المدير الرياضي لفنربخشه ووكيل جوميز اجتمعوا بعدها مرة أخرى خلال الأيام الماضية بفرنسا، مشيرة إلى اشتياق اللاعب للعودة للدوري التركي مرة أخرى، وبالفعل تحولت المفاوضات بين فنربخشه ومسؤولي الهلال.

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يذكر أن جوميز شارك في 14 مباراة بالدوري السعودي، تمكن خلالهم من احتلال صدارة هدافي الدوري برصيد 12 هدفًا.

الفرنسي يقود الهلال حاليًا لاحتلال المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه.

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