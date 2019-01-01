اجتماع بين تركي آل الشيخ وبلدية مدينة ألميريا لجعل النادي أفضل

أولى مباريات الفريق ستكون مساء غد السبت

فيسبوك تويتر بلال محمد

اجتمع تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، اليوم مع بلدية المدينة الإسبانية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد للفريق.

وقام رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، بشراء النادي الإسباني، بمبلغ وصل إلى 20 مليون يورو، كما أشارت التقارير الصحفية، مطلع الشهر الجاري.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر صحفته الرسمية على موقع تويتر: "اجتماع كبير اليوم مع بلدية مدينة الميريا، مازلنا نعمل من أجل أن يكون نادي ألميريا أفضل".

وتعاقد آل الشيخ، مع البرتغالي، بيدرو إيمانويل المدير الفني السابق لنادي التعاون، والذي حصل معه على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين لقيادة الفريق فنياً في الفترة القادمة.

ويلعب النادي في دوري الدرجة الثانية بإسبانيا، منذ عام 2015، وكان أفضل مواسمه 2007/2008 عندما حصل على المركز السابع، في الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يفتتح الفريق الإسباني، موسمه مساء غد السبت بمواجهة فريق ألبسيتي على أرضه.