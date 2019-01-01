اجتماع بين بيريز وزيدان لتحديد أولويات سوق انتقالات ريال مدريد

تعرف على تفاصيل الاجتماع بين زيدان وبيريز

اجتمع رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، مع المدرب زين الدين زيدان في مدينة مونتريال بكندا بحضور نائب الأول خوسيه أنخيل سانشيز.

زيدان كان قد غادر معسكر الملكي بسبب مرض أخيه قبل أن يقرر العودة.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ بيريز اجتمع صباح اليوم، الخميس، مع زيدان لدراسة المتبقي من سوق الانتقالات فيما يتعلق بالوافدين والمغادرين.

وأكد رئيس الملكي صعوبة التعاقد مع بول بوجبا من مانشستر يونايتد خاصة وأنّ الشياطين الحمر لن يوافقوا على بيع اللاعب سوى بعد ضمان جلب بديل.

وبالنسبة للمغادرين، فإن زيدان لا يرغب في استمرار إيسكو وينتظر تلقي عرض للاعب رغم إصرار لاعب ملقة السابق على الحصول على فرصة أخرى في الموسم المقبل.

⭐️ كوكبة من النجوم! ⭐️

من يستحق الفوز بالكرة الذهبية في 2019؟ 😍⚽ pic.twitter.com/V0ZFYgTbYG — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 18, 2019

وقد يرحل داني سيبايوس لأرسنال على سبيل الإعارة، إذ يرفض البلانكوس عرض توتنهام ببيع نهائي.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد صرف نحو 300 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.