اجتماع بين الرائد وتريساكو لمناقشة الأخطاء التحكيمية

زار وفد من لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي برئاسة الإسباني فرناندو تريساكو، نادي الرائد اليوم الأحد.

وفد لجنة الحكام تكون من تريساكو، أحمد البحراني؛ مشرف وحدة عمليات التحكيم، عصام القحطاني؛ إداري اللجنة، وكان في استقبالهم صالح المرشود؛ نائب رئيس النادي، وليد الغنيم؛ مدير الكرة، والمدير الفني للفريق بيسنيك هاسي وجهازه المعاون.

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وتم استعراض خلال الاجتماع ومناقشة بعض الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الرائد على مدار الجولات الماضية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تحدث رئيس لجنة الحكام عن الجهود المتواصلة لتطوير التحكيم السعودي.

يذكر أن كتيبة بيسنيك تستعد لمواجهة الهلال في الخامس من فبراير الجاري، ضمن الجولة الـ17 من الدوري المحلي.

ويحتل الرائد المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، إذ حقق الفوز في ثماني مباريات، وتعادل في ثلاث، بينما خسر خمسة لقاءات أخرى.