اجتماع بين إدارة النصر وفيتوريا من أجل تحديد احتياجات الفريق قبل الموسم

رئيس النادي دكتور صفوان السويكت سيعقد اجتماعًا مع المدير الفني البرتغالي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قالت تقارير صحفية مقربة من نادي النصر السعودي أن إدارة النادي ستعقد اجتماعًا مع المدير الفني روي فيتوريا من أجل تحديد احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن رئيس النادي دكتور صفوان السويكت سيعقد اجتماعًا مع المدير الفني البرتغالي خلال الأيام المقبلة.

التقارير أشارت إلى أن النية حاليًا تتجه داخل إدارة النادي للإبقاء على الحارس الأسترالي براد جونز لتواجده كلاعب آسيوي في قائمة الفريق.

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في هذه الصور.. يوجد لاعبان فقط تمكّنوا من تسجيل "هاتريك" خلال مواجهات الموسم السابق من دورينا⚽️⚽️⚽️



من هما هذان اللاعبان؟ 🤔 pic.twitter.com/IHsIUeLdv9 — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 24, 2019

النصر يواجه نادي الوحدة الإماراتي في مباراتي الذهاب والعودة في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، والتي تُقام الشهر المُقبل.

التقارير أشارت إلى وجود رغبة لدى الإدارة بدعم الصفقات بعدد من الصفقات المحلية خلال ما تبقى من موسم الانتقالات الصيفية.

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وتداول أسم اللاعب محمد الكويكبي لاعب نادي الاتفاق، الذي ترفض إدارة نا\يه التخلي عنه خلال الفترة الحالية.