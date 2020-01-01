اجتماع بين إدارة إنتر وريال مدريد .. هل عادت مفاوضات انتقال مودريتش؟

اجتماع بين بيبي ماروتا المدير الرياضي في نادي إنتر وإدارة ريال مدريد في ميلانو.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن اجتماع قد وقع بين بيبي ماروتا مدير القطاع الرياضي لنادي إنتر، ونظيره إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" والتي أكدت أن الاجتماع جاء على هامش حفل جوائز "بريرا" الذي أقيم بالأمس.

وكان الحفل قد شهد تكريم ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو بالإضافة لفريق إنتر على اعتبار أنهم الأندية التي لم تهبط قط في الدوريات الكبرى.

إنتر يتلقى أخبارًا سعيدة بشأن بروزوفيتش

وشهد الاجتماع تناول الثنائي الغداء في أحد مطاعم مدينة ميلانو وذكرت الشبكة أنه كان اجتماعًا رسميًا دون توضيح المزيد حوله.

يأتي هذا الاجتماع بعد أشهر من الأنباء التي انتشرت حول رغبة إنتر في الحصول على خدمات لوكا مودريتش نجم وسط ملعب النادي الملكي.

وحاول مودريتش الرحيل من ريال مدريد بعد كأس العالم الأخيرة التي حصل فيها على المركز الثاني مع منتخب كرواتيا بعد الخسارة من فرنسا في النهائي.

جدير بالذكر أن عقد مودريتش مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما يعني أن آخر فرصة لحصول الملكي على أموال نظير انتقاله ستكون في يناير الجاري.