اجتماع بين برشلونة وإنتر من أجل راكيتيتش
هيثم محمد فيسبوك تويتر
كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اجتماع دار بين مسؤولي برشلونة وإنتر في الأيام الماضية من أجل مناقشة بيع الكرواتي إيفان راكيتيتش للنادي الإيطالي.
ولم يجدد برشلونة حتى الآن عقد نجمه الكرواتي الذي ينتهي في 2021 رغم مطالبات اللاعب العلنية في أكثر من مناسبة لتمديده وتعديل راتبه.
وذكرت "لاجازيتا" أن بيبي ماروتا وبييرو أوسيليو، المديران الرياضييان لإنتر، اجتمعا مع نظرائهم في برشلونة لحسم الصفقة مبكراً.
وقالت الصحيفة إن إنتر عرض 35 مليون يورو لشراء الكرواتي، بينما طلب برشلونة 45، وأن الاتفاق قريب على مبلغ أربعين مليوناً لبيع لاعب إشبيلية السابق.
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وتحدث التقرير أن راتب اللاعب في إنتر لن يزيد كثيراً عن الخمسة ملايين والنصف يورو التي يتقاضاها في برشلونة، ولكن سترتفع بسبب مكافآت إضافية.
وأشارت الصحيفة أن اللاعب اختار ميلانو بسبب تقدير إنتر له، ووجود زميليه بالمنتخب مارسيلو بروزوفيتش وإيفان بيريشيتش.
وكان ماروتا قد أعلن في وقت سابق أن إنتر سيتخلص من قواعد اللعب النظيف بحلول أبريل المقبل، وهو ما سيعطيه حرية الحركة بسوق الانتقالات.
ويلعب إنتر مساء الخمس أمام رابيد فيينا بميلانو في إياب دور ال32 من الدوري الأوروبي، وسبق له الانتصار بهدف نظيف ذهاباً.