اجتماع أخير يحسم مستقبل دي يونج مع برشلونة

وضع فرينكي دي يونج مع برشلونة يظل معلقًا حتى الآن.

يظل مستقبل الهولندي فرينكي دي يونج مع نادي برشلونة الإسباني محل الكثير من النقاشات، ويبدو أن هناك اجتماعًا وشيكًا بين إدارة "البلوجرانا" واللاعب من أجل إعادة تقييم الوضع الخاص به.

ويحاول برشلونة بيع دي يونج خلال فترة الانتقالات الصيفية، من أجل توفير راتبه الكبير، والسماح بتسجيل الصفقات الجديدة، فيما يعارض الهولندي الدولي فكرة الرحيل في ظل رغبته في النجاح مع النادي الكتالوني.

وأدلى جوان لابورتا رئيس برشلونة بعض التصريحات في الساعات القليلة الماضية، والتي تؤكد وجود اجتماع قريب مع دي يونج.

وقال لابورتا في تصريحات لشبكة "espn" الرياضية الأمريكية: "فرينكي دي يونج لاعبنا، ونحن حبه جدًا، لقد تلقينا بعض العروض من أجله، لكننا لم نقبلها، في الوقت الحالي نريد التحدث إليه ومعرفة ما يريده بالضبط".

وشدد لابورتا على أن هناك بعض الجوانب التي يجب توضيحها من دي يونج، من أجل تحديد مستقبله مع برشلونة.

ويرغب برشلونة في تخفيض راتب دي يونج، خاصة وأن راتبه الحالي لا يتناسب مع وضع برشلونة الاقتصادي، وقد يكون ذلك السبيل الوحيد لاستمراره في "كامب نو".

ويعد مانشستر يونايتد الإنجليزي هو أكثر الأندية المهتمة بالحصول على خدمات دي يونج خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث يضغط إريك تين هاج مدرب "الشياطين الحمر" على إدارة ناديه من أجل ضم مواطنه.