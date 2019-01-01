اجتماع بين إنتر وموناكو لمناقشة أربعة لاعبين

إنتر يريد التخلص من عديد الأسماء

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن اجتماعاً سيدور في الأيام المقبلة بين إدارتي إنتر وموناكو لمناقشة أربعة أسماء مطروحة للبيع من النادي الإيطالي.

ويحاول إنتر بيع عدد من اللاعبين الخارجين من حسابات الفريق ليتمكن من الاستمرار في عملية تدعيم صفوفه.

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وأفادت "لاجازيتا" أن بيبي ماروتا، مدير القطاع الرياضي لإنتر، عاد لميلانو رفقة المدير الرياضي بييرو أوسيليو لمواصلة العمل على الصفقات.

وأكد "إف سي إنتر نيوز" أن الأسبوع المقبل سيجتمع الثنائي مع إدارة موناكو لمناقشة الرباعي دالبرت، جواو ماريو، جواو ميراندا، وإيفان بيريشيتش.

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ويحاول إنتر بيع ماريو مقابل 20-25 مليوناً، ولكن موناكو يريد استعارته فقط بحسب التقارير، الأمر الذي يرفضه النيراتزوري لتوفير سيولة مادية.

وأبدى موناكو اهتماماً بالكرواتي بيريشيتش كذلك في الساعات الماضية، ولن يمانع إنتر بيعه بعد الانتقادات العلنية له من المدرب أنطونيو كونتي، وذلك حسبما أوضحت "لاجازيتا".

ويستمر إنتر في معسكره الإعدادي في الصين الأسبوع المقبل، ويلعب أمام باريس سان جيرمان ودياً.