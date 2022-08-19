إجابة مراوغة عن كاسيميرو.. تين هاج يُلمح لإمكانية بقاء رونالدو

هل يبقى النجم البرتغالي مع الشياطين الحمر؟

أكد إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يعتبر من ضمن خططه رغم كل التكهنات المحيطة بمستقبله.

مستقبل النجم المخضرم يظل محل شكوك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لرغبة اللاعب في الرحيل عن الشياطين الحمر من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وفي سياق آخر لا يعتبر مصير رونالدو هو الحدث الوحيد المهم في أولد ترافورد، حيث هناك تأكيدات حول اقتراب قدوم لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد مقابل 60 مليون يورو و10 ملايين كإضافات.

وقال تين هاج عن مستقبل رونالدو في المؤتمر الصحفي لمواجهة ليفربول المقرر لها الاثنين القادم:"لا أفهم لماذا التركيز عليه بعد خسارة السبت الماضي، كان الأداء يتعلق بسلوك الفريق بأكمله بما في ذلك رونالدو".

وأضاف:"هو في خططنا هذا الموسم وهذا ما أراه في الوقت الحالي".

وعن كاسيميرو:"لا يمكنني أن أقول أي شيء بخصوص هذا الأمر".

مواجهة ليفربول:"أعرف حجم التنافس معهم والخصومة بين الناديين، لذلك علينا الفوز بهذه المباراة على وجه التجديد، ستكون مواجهة مختلفة ولكن الفلسفة لن تتغير والخطة التي ستظل كما هي".

الاحتجاجات ضد ملاك مانشستر يونايتد:"لا يسعني القول سوى إنهم يريدون الفوز، ونحن نريد الجماهير وراء الفريق، لم أمض وقت طويل بالنادي ولكني أثق في حدوث ذلك، علينا أن نقاتل معًا".

يذكر أن مانشستر يونايتد خسر مباراته الأولى بالدوري الإنجليزي أمام برايتون 2/1، ثم تلقى هزيمة مذلة برباعية نظيفة أمام برينتفورد بالجولة الثانية، لذلك لقاء ليفربول بالجولة الثالثة سيكون في غاية الأهمية للتعافي من البداية الكارثية.