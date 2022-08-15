إجابات غامضة من أنتوني حول إمكانية انضمامه لمانشستر يونايتد

العملاق الإنجليزي يُطارد النجم البرازيلي

لم يُقدم البرازيلي أنتوني نجم أياكس أمستردام إجابة واضحة حول إمكانية انتقاله لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

اللاعب أحد أهم المطلوبين من المدرب إيريك تين هاج وقد تقدم اليونايتد بعرض قيمته 60 مليون يورو لضمه لكنه قوبل بالرفض من النادي الهولندي المُصر على الحصول على 80 مليون للتخلي عن لاعبه الموهوب.

ماذا قال أنتوني عن إمكانية انتقاله لمانشستر يونايتد؟

الجناح الأيمن كان قد سجل أحد أهداف أياكس الستة في انتصاره الكبير على جرونينجين في الدوري الهولندي، وقد سُئل بعد اللقاء من مراسل قناة "نوس" عن الاتصالات مع تين هاج، فأجاب "لا أعلم".

صاحب الـ22 عامًا أمسك العصاة من الوسط كما يُقال، إذ لم يستبعد ارتداء قميص الشياطين الحُمر وفي نفس الوقت أكد على حبه وارتياحه في فريقه الهولندي، وهو ما زاد الغموض حول مستقبله.

إذ قال "تين هاج عليه مناقشة الأمر مع وكلائي، أنا لا أركز سوى على الملعب، ما سيحدث سيحدث، سنرى".

وأضاف "أنا في وضع جيد مع أياكس، دومًا ما أبذل قصارى جهدي لصالح الفريق، أحب المدينة والنادي".

ماذا قال مدرب أياكس حول انتقال أنتوني لليونايتد؟

ألفريد شرودر المدير الفني لأياكس أمستردام أغلق الباب نسبيًا في وجه رحيل أنتوني للدوري الإنجليزي، مشيدًا باللاعب وقدرته على صناعة الفارق لصالح الفريق.

إذ قال عقب مواجهة جرونينجين حول الأخبار عن انتقال أنتوني لمانشستر يونايتد "لا أستطيع فعل شيء حيال الأمر، أفترض أن جميع اللاعبين سيبقون معي".

أضاف "تستطيع أن ترى كيف يُمكن لأنتوني صناعة الفارق في المباريات، لقد أظهر ذلك أيضًا في مباريات دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، اللاعب يقوم بأدواره الهجومية بجودة ممتازة وفي نفس الوقت يؤدي أدواره الدفاعية بطريقة جيدة".

يُشار إلى أن أنتوني انضم إلى أياكس قادمًا من ساوباولو البرازيلي صيف 2020، وقد وقع عقدًا مع النادي يمتد حتى صيف 2025.