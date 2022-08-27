أثار المزيد من الجدل .. تين هاج يعلق على استمرار رونالدو في مانشستر يونايتد!

تين هاج لا يستبعد ضم صفقة جديدة في السوق الحالي

رفض مدرب مانشستر يونايتد، إريك تين هاج، التأكيد على بقاء كريستيانو رونالدو مع الفريق هذا الموسم بعد الأنباء التي تشير إلى محاولات رحيله.

حيث يسعى النجم البرتغالي إلى مغادرة ملعب أولد ترافورد في سوق الانتقالات الحالي في رحلة البحث عن المشاركة مع فريق يلعب في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسئل المدرب الهولندي بالطبع عن موقف الدون، لكنه لم يستطع التأكيد على ما سوف يحدث، ومن الواضح أن القرار النهائي في تلك المسألة لم يتخذ بعد.

حيث شارك رونالدو في مرة وحيدة فقط منذ بداية الموسم في التشكيلة الأساسية للشياطين الحمر عندما خسر يونايتد برباعية نظيفة من برينتفورد.

ودخل بديلًا في لقاء ساوثامبتون اليوم ويبدو أنه ليس من ضمن خطط المدرب الهولندي الأساسية لهذا الموسم.

وبالتالي سئل تين هاج حول موقف رونالدو النهائي وما إذا كان سيبقى في يونايتد، وعن هذا الأمر قال الهولندي: "لا أستطيع أن أقول ذلك، نحن نخطط معه ونتمسك بالخطة".

كما أوضح أن سوق انتقالات يونايتد لم ينته بعد، حيث أكد تين هاج أنه إذا كانت هناك صفقة يتعين عليه القيام بها من أجل الحصول على "لاعب جيد"، فإن يونايتد "سيضرب".

حيث أردف: "إذا تواجد لاعب جيد سنضرب لأننا نريد تقوية الفريق دائمًا، سنكون في حالة تأهب حتى آخر ثانية من نافذة الانتقالات".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة فريق ليستر سيتي يوم الخميس المقبل في مباراة ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.