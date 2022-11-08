قائد الأخضر أقلق الجميع حول إمكانية غيابه عن كأس العالم قطر 2022

وجه حسين عبد الغني نجم المنتخب السعودي المعتزل اتهامًا خطيرًا للفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للأخضر بخصوص إصابة القائد سلمان الفرج.

نجم وسط الهلال كان قد تعرض لإصابة في الكتف خلال مواجهة أيسلندا الودية، وقد أظهرت الفحوصات الطبية حاجته للعلاج لمدة أسبوع تقريبًا بعدما كان هناك تخوفًا كبيرًا من تعرضه لخلع في المفصل يُبعده عن كأس العالم قطر 2022.

الفرج كان غائبًا عن اللعب للإصابة منذ مواجهة الوحدة في دوري روشن السعودي منتصف سبتمبر الماضي، وقد انضم للتدريبات الجماعية قبل أسبوع تقريبًا من مواجهة أيسلندا التي حسمها الأخضر لصالحه بهدف سعود عبد الحميد.

عبد الغني أوضح خلال حديثه في برنامج "ملعب SBC" أن رينارد يتحمل مسؤولية تلك الإصابات لتعجله الدفع باللاعب في مباراة قوية منذ البداية رغم عودته حديثًا من الإصابة.

وأضاف "رينارد يتحمل جزءًا كبيرًا من مسؤولية إصابة الفرج، تسرع كثيرًا في إشراكه منذ البداية أمام أيسلندا وهو يعلم تمامًا أنه غير جاهز بدنيًا للعب، الفرج لم يلعب منذ شهرين تقريبًا وقد انضم للمجموعة قبل 5 أيام فقط، لو كان جاهزًا بدنيًا لتفادي تلك الإصابة بالتأكيد. الغريب أن رينارد يعرف اللاعب جيدًا وليس بحاجة لتجربته أو اكتشاف مستواه، لماذا إذًا التسرع في إشراكه وعدم منحه الوقت اللازم لاستعادة جاهزيته البدنية تدريجيًا".

يُذكر أن الأخضر سيُواجه بنما الخميس القادم في الإمارات ثم يعود إلى الرياض حيث سيتدرب عصرًا لعدة أيام قبل مواجهة كرواتيا وديًا في الـ16 من نوفمبر الجاري ومن ثم سيتوجه مساء نفس اليوم إلى الدوحة حيث ستنطلق بعد 4 أيام بطولة كأس العالم.