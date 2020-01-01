اتهام جديد لبلاتر .. أهدر نصف مليار يورو دون فائدة رياضية!

بلاتر يواجه قضية جديدة

أقام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الرئيس السابق، جوزيف بلاتر، دعوى جنائية لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية جديدة تتعلق بالمتحف الرياضي.

بلاتر أجبر على الاستقالة في 2015 بعد فضائح مالية تتعلق بفترته الطويلة في رئاسة الاتحاد الدولي.

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وأنكر صاحب الـ84 عامًا جميع الاتهامات الموجهة إليه، إلا أنّ القضايا لا تزال تحت دائرة التحقيق.

وأكد الاتحاد الدولي في بيان رسمي أنّ بلاتر وإداراته كلفوا الخزينة 500 مليون فرانك سويسري (ما يعادل 460 مليون يورو) لأجل تجديد مبنى لا يتبع بشكل مباشر إلى فيفا، كما تمت الموافقة على شروط مجحفة لتأجير المبنى لفترة طويلة.

وقال ألاسداير بيل، نائب الأمين العام للفيفا: "نظرًا للتكلفة الضخمة المتعلقة بالمتحف، وكذلك بالطريقة العامة لإدارة الاتحاد الدولي في وقت سابق، فقد وجدنا أنفسنا مضطرين لتقديم دعوى جنائية لمعرفة الحقيقة".

وأوضح أنّ عقد الإيجار وصل إلى 360 مليون فرانك سويسري في المجموع وينتهي عام 2045، موضحًا أنّ هذا المبلغ كان يجب الاستفادة منه في تطوير كرة القدم.

جدير بالذكر أنّ اتهام بلاتر بالفساد تسبب في إطاحة ميشيل بلاتيني من رئاسة الاتحاد الأوروبي بعد اتهامه بدفع أموال بصورة غير قانونية لفيفا للبقاء لسنوات أخرى مع يويفا.