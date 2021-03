اتهام بالدعارة .. جماهير باريس تستقبل برشلونة وبيكيه بإهانة شاكيرا

استقبلت جماهير نادي باريس سان جيرمان الساعات الأخيرة قبل مباراة الإياب أمام برشلونة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بإهانة جيرارد بيكيه عن طريق صديقته شاكيرا.

يأتي هذا قبل ساعات من مواجهة الفريق الفرنسي لنظيره برشلونة في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقبل ساعات من المباراة تجمعت جماهير باريس سان جيرمان في قلب العاصمة الفرنسية ورفعت لافتة مهينة في حق شاكيرا نجمة الغناء وصديقة مدافع برشلونة جيرارد بيكيه.

اللافتة حملت عبارة "شاكيرا لا جونكيرا" وهي مدينة تقع على الحدود ما بين كتالونيا وفرنسا ويعرف عنها اشتهارها بالدعارة، في تلميح مهين وواضح لا يحتاج إلى تفسير.

وبمجرد أن التقطت الصور وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت موجة من الاستهجان لهذا التصرف من عدد من الصحفيين ومنظمات حقوقية للمرأة وكذلك جماهير وعشاق النجمة الكولومبية الذين يقدروا بالملايين.

واستنكر عدد كبير من الجماهير هذا التصرف رافضين إقحام شاكيرا في أي محاولات لاستفزاز جيرارد بيكيه أو التأثير عليه، حيث أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك الأمر.

حملة الاستنكار اتت تحت وسم "إحترموا شاكيرا ..#RespectShakira"، بالأخص ان هذه الحملة بالتحديد أُطلقت في اليوم العالمي للمرأة، إذ إنتقد المتابعين والمتابعات اللافتات التي وُصفت بـ"الرخيصة" والتي "تحط من قيمة المراة".

فيما ذهب البعض نحو التقليل من تاريخ نادي برايس سان جيرمان وفرنسا بأكمله، إذ ان "إبن شاكيراً، على سبيل المثال، لديه صور مع 3 ألقاب دوري أبطال فيما لا يملك نادي العاصمة الفرنسية أي لقب".

الأمر يتعدّى كونه دفاعاً عن المغنية أو جمهور مقابل جمهور، بل ما يُمثّله هذا "الاعتداء" في وقتنا الحالي، وكما ذكرت إحدى الحقوقيات على تويتر فـ"من المعيب في 2021 ان تُعبر المراة سلعة او أن تُهان بهذا الشكل في عالم كرة القدم، خصوصاً لشخص بحجم وتاريخ شاكيرا الفني"، مرفقة تغريدتها مع إحدى اليافطات التي حملها جمهور باريس وكُتب عليها "شاكيرا للجميع"

It's 2021 and there are still people who have the audacity to make these misogynogin comments, It's something that has always been seen in football culture and has to stop. Shakira is an unproblematic legend who doesn't deserve to be degraded like this #RespectShakira pic.twitter.com/SVkuTsxdV8