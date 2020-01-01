اتهامات متبادلة بين مانشستر سيتي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم

وثائق المحكمة تكشف اتهامات الطرفين

كشفت وثائق المحكمة الرياضية، عن الاتهامات التي وجهها مانشستر سيتي، والاتحاد الأوروبي لبعضهما خلال التحقيقات حول خرق النادي الإنجليزي لقاعدة اللعب المالي النظيف.

وحضر مسؤولو مانشستر سيتي إلى محكمة التحكيم الرياضية، لإجراء تحقيقات في الإدارة المالية للنادي، حول خرق قاعدة اللعب المالي النظيف.

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وغضبت إدارة سيتي، من تسريب خبر منع الفريق من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، عن طريق كبير الباحثين الماليين في اليوفا، رغم أن القرار لم يصدر بشكل رسمي.

وادعى مانشستر سيتي أن اليوفا انتهك بشكل منهجي واجبها بالثقة، وأن القرار يفتقد إلى العدالة، مشيراً إلى أن التسريبات التي حدثت سببت ضراراً كبيراً للنادي.

وطلب إدارة النادي الإنجليزي، تعويضاً عن الخسائر التي تكبدها نتيجة تصرفات الاتحاد الأوروبي.

ويعود سبب غضب مانشستر سيتي، إلى تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في مايو الماضي، عن منع الفريق من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يصدر الحكم النهائي.

ومن جانبه رفض الاتحاد الأوروبي، اتهامات مانشستر سيتي ووصفها بأنها لا أساس لها من الصحة وغير مقبولة، مشدداً على أنه لم يتم حدوث أي انتهاكات لحقوق النادي.

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جدير بالذكر أن مانشستر سيتي، يستعد لمواجهة ريال مدريد نهاية الشهر الجاري، في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.