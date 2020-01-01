اتهامات متبادلة أمام السلطات الفرنسية بين نانتس وكارديف في قضية سالا

نادي كارديف سيتي يعلن عن مساعدته للسلطات الفرنسية في تحقيقات جديدة تخص اللاعب الراحل إيمليانو سالا نجم نانتس السابق.

كشف نادي كارديف سيتي عن مساعدته للسلطات الفرنسية في تحقيقات خاصة بالنجم الراحل إيمليانو سالا لاعب نانتس الذي توفي قبل حوالي عام.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي قبل قليل وأكد من خلاله أنه يتعاون بشكل كلي مع السلطات الفرنسية للوصول للحقائق المطلوبة في القضية.

وكتب النادي في بيانه: "خلال آخر 12 شهرًا تعاوننا بشكل كامل مع السلطات في فرنسا بشأن الحادث المأساوي الذي تعرض له إيمليانو سالا".

وأضاف: "ذلك التعاون لم يكن فقط من أجل الوصول لأسباب سقوط الطائرة بينما للإجابة على أسئلة أكبر ظهرت خلال التحقيقات، أهمها يخص استخدام رحلات طيران غير قانونية لنقل اللاعبين خلال الانتقالات".

براينت ينضم لسالا وتورينو ومانشستر يونايتد في أشهر حوادث الطيران

وأنهى النادي بيانه: "وبناءًا على التحقيق الذي بدأناه كان هناك أدلة كافية استوجبت فتح السلطات الفرنسية لتحقيقات جديدة لتحديد المسؤول عن ترتيب سفر اللاعب والرحلة المأساوية".

ورد نادي نانتس عن طريق أحد مصادره في تصريحات صحفية: "نشعر بالمفاجأة من تحركات كارديف سيتي الذين تهربوا من مسؤوليتهم تجاه اللاعب خلال العام الماضي، ونشعر بالصدمة لظهور تلك الكلمات بعد التواصل معهم لتكريمه وقبل أيام من قضيتهم أمام المحكمة الرياضية".

جدير بالذكر أن وفاة سالا كانت قد فتحت صراعًا بين نانتس وكارديف سيتي حيث يرى الأخير أنه غير ملزم بدفع المبلغ المتفق عليه في الصفقة بعد رحيل اللاعب.