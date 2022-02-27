أتلتيك بيلباو ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

ابانوب صفوت
Getty

تابع البث الكتابي المباشر لمباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في قمة مباريات الجولة 26 من الدوري الإسباني 2021/2022، وسيُقام اللقاء على ملعب سان ماميس

أتلتيك بيلباو × برشلونة
تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

اختيارات المحررين

3' سيطرة واستحواذ من برشلونة على بداية المباراة

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب تشافي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن
سيرجينو ديست - جيرارد بيكيه - رونالدو أراوخو - داني ألفيس
بيدري - سيرجيو بوسكيتس - جافي
فيران توريس - بيير أوباميانج - أداما تراوري

تشكيل بيلباو:

يبدأ المدرب مارسيلينو بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

أوناي سيمون
ميكيل بالنزياجا - ييراي ألفاريز - دانيال فيفيان - إينيجيو ليكوي
نيكو سيرانو - ميكيل فيسجا - أوناي فينسيدور - أويير زاراجا
أسيير فيلالييري - راؤول جارسيا

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة أتلتيك بيلباو في إطار مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني، وستُقام على ملعب سان ماميس.