أتلتيك بيلباو ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة
ابانوب صفوت
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أتلتيك بيلباو × برشلونة
تغطية مباشرة لحظة بلحظة
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3' سيطرة واستحواذ من برشلونة على بداية المباراة
انطلاق المباراة
تشكيل برشلونة:
يبدأ المدرب تشافي بالتشكيل التالي:
التشكيل | 4-3-3
مارك أندريه تير شتيجن
سيرجينو ديست - جيرارد بيكيه - رونالدو أراوخو - داني ألفيس
بيدري - سيرجيو بوسكيتس - جافي
فيران توريس - بيير أوباميانج - أداما تراوري
تشكيل بيلباو:
يبدأ المدرب مارسيلينو بالتشكيل التالي:
التشكيل | 4-2-3-1
أوناي سيمون
ميكيل بالنزياجا - ييراي ألفاريز - دانيال فيفيان - إينيجيو ليكوي
نيكو سيرانو - ميكيل فيسجا - أوناي فينسيدور - أويير زاراجا
أسيير فيلالييري - راؤول جارسيا
أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة أتلتيك بيلباو في إطار مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني، وستُقام على ملعب سان ماميس.