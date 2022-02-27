أتلتيك بيلباو ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

أتلتيك بيلباو × برشلونة

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3' سيطرة واستحواذ من برشلونة على بداية المباراة

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب تشافي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

سيرجينو ديست - جيرارد بيكيه - رونالدو أراوخو - داني ألفيس

بيدري - سيرجيو بوسكيتس - جافي

فيران توريس - بيير أوباميانج - أداما تراوري

تشكيل بيلباو:

يبدأ المدرب مارسيلينو بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

أوناي سيمون

ميكيل بالنزياجا - ييراي ألفاريز - دانيال فيفيان - إينيجيو ليكوي

نيكو سيرانو - ميكيل فيسجا - أوناي فينسيدور - أويير زاراجا

أسيير فيلالييري - راؤول جارسيا

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة أتلتيك بيلباو في إطار مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني، وستُقام على ملعب سان ماميس.