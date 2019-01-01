المحكمة الرياضية ترفض خوض لقاء فياريال وأتلتيكو في أمريكا

عدم نقل مباراة أتلتيكو وفياريال إلى أمريكا يغلق احتمالية خوض الكلاسيكو هناك

دعّمت المحكمة الرياضية الإسبانية موقف رئيس الاتحاد، لويس روبياليس، بمنع خوض مباراة فياريال وأتلتيكو مدريد في مدينة ميامي الأمريكية.

فياريال وأتلتيكو تقدما بطلب لخوض المباراة المقررة يوم 6 ديسمبر في الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما وافق عليه رئيس الرابطة، خافيير تيباس، بينما اعترض عليه الاتحاد.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" أنّ المحكمة رفضت بصورة قاطعة نقل أي مباراة في الدوري الإسباني إلى الولايات المتحدة الأمريكية حتى بعد طلب الناديين ومنحت روبياليس الحق الكامل في اتخاذ القرار النهائي.

وأشارت الإذاعة إلى أنّ موقف الاتحاد لم يتغير منذ الموسم الماضي ولا يرى جدوى من خوض مباريات خارج إسبانيا خاصة وأنّ بطولة السوبر سوف تُلعب في المملكة العربية السعودية والنسخة الماضية أُقيمت في المغرب.

وكان من المقرر نقل مباراة جيرونا وبرشلونة في الموسم الماضي إلى ميامي ولكن الاتحاد الإسباني رفض كما أنّه لو وافقت المحكمة على طلب أتلتيكو وفياريال لتم فتح الباب للتفكير في نقل الكلاسيكو أيضًا تجنبًا لأي أزمة سياسية في إقليم كتالونيا.

وكان سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، قد اعترض على موعد الكلاسيكو يوم 18 ديسمبر لأن برشلونة سوف يحصل على فترة راحة أطول.