أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد: مباشر لحظة بلحظة

أتلتيكو مدريد 1×0 مانشستر يونايتد

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36' تسديدة قووية من كريستيانو رونالدو ولكن تسديدته تمر بعيدة قليلًا عن القائم الأيمن للحارس أوبلاك

30' خطأ لأتلتيكو مدريد من على حدود منطقة الجزاء، بعد تدخل قوي من فاران على لودي

27' تسديدة قوووية من جواو فيلكس بعد عرضية لودي ولكن الكرة بعيدة عن المرمى

21' سيطرة واستحواذ من اليونايتد الذي يبحث عن التعادل

14' أووووووه قريبة لليونايتد، مرتدة رائعة يقودها راشفورد، يمرر إلى رونالدو ومنه إلى برونو، تسديدة قوووية ترتطم بالدفاع وتمر فوق العارضة.. ركنية لليونايتد

13' عرررضية من فيرساليكو ولكن الدفاع يشتت الكرة.. أتلتيكو مدريد يواصل الضغط

6' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول أتلتيكو مدريد يحرز الهدف الأول، عرررضية رائعة من لودي إلى جواو فيلكس الذي يسددها برأسه قووية، تحتك بالعارضة وتسكن الشباك

4' انطلاقة من جواو فيليكس الذي يتوغل ويسدد! ولكن الكرة بعيدة عن القائم الأيسر لمرمى دي خيا

2' أووووووه خطيرررة لأتلتيكو، كرة مشتتة من ركنية للفريق الإسباني، تصل داخل منطقة الجزاء إلى خيمينيز الذي يسددها ولكن الدفاع يعترضها

انطلاق المباراة

تشكيل أتلتيكو مدريد:

التشكيل | 3-5-2

يان أوبلاك

رينيلدو ماندافا - خوسيه خيمينيز - ستيفان سافيتش

رينان لودي - هيكتور هيريرا - جيوفري كوندوجبيا - ماركوس يورينتي - شيمي فيرساليكو

جواو فيلكس - أنخيل كوريا

Our starting XI 👊 pic.twitter.com/YXZzptC6am — Atlético de Madrid (@atletienglish) February 23, 2022

تشكيل مانشستر يونايتد:

التشكيل | 4-2-3-1

دافيد دي خيا

لوك شاو - هاري ماجواير - رفائيل فاران - فيكتور ليندلوف

بول بوجبا - فريد

جادون سانشو- برونو فيرنانديز - ماركوس راشفورد

كريستيانو رونالدو

🚨 The #UCL team news is in, Reds!



Here’s how we’ll line up in Madrid… 🇪🇸#MUFC — Manchester United (@ManUtd) February 23, 2022

على الجهة الآخرى، سيحاول مانشستر يونايتد المتسلح بوجود رونالدو عُقدة أتلتيكو مدريد من أجل العودة إلى أولد ترافورد بنتيجة إيجابية، تسهل عليه مهمة مباراة الإياب في إنجلترا، فلمن الغلبة في قمة مباريات اليوم؟

يسعى أتلتيكو مدريد بقيادة سيميوني إلى تحقيق نتيجة مريحة في مباراة الذهاب، خاصًة وأنها على ملعبه ووسط جمهوره، خاصًة مع معاناة الفريق في الدوري الإسباني هذا الموسم، يرغب بأن تكون المباريات الأوروبية هي طوق النجاة لاستعادة الثقة مرة أخرى.

في المقابل، احتل مانشستر يونايتد صدارة المجموعة التي لعبت فيها أندية يونج بويز، أتالانتا وفياريال، وجمع العملاق الإنجليزي 11 نقطة في 6 مباريات، ليحجز بطاقة في دور الـ16 ويضرب موعدًا مع الروخيبلانكوس بعد إعادة القرعة.

تأهل أتلتيكو مدريد بصعوبة لهذا الدور بعد أن حل ثانيًا في المجموعة التي ضمت ليفربول، ميلان وبورتو، حيث حصد الفريق الإسباني 7 نقاط فقط ولكنها كانت كافية في التواجد في ثمن نهائي المسابقة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد في إطار مباريات الذهاب لدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2021/2022، وسيُقام اللقاء على ملعب واندا ميتروبوليتانو.