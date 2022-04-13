أتلتيكو مدريد ضد مانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

أتلتيكو مدريد 0×0 مانشستر سيتي

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90+11' نهاية المباراة بالتعادل السلبي وتأهل مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي البطولة.

90+6' يا رباااااااااااااااه ركلة حرة مباشرة لأتلتيكو من الجانب الأيسر لعبها كاراسكو بشكل مباشر على المرمى ولكن إيدرسون يتصدى ويحولها إلى ركنية.

90+4' أوووووووووووووه هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى جوندوان الذي سدد تسديدة قوية أرضية ولكن أوبلاك يتألق ويحافظ على نظافة شباكه.

90' الحكم يحتسب تسع دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

89' توقف المباراة بوجود اشتباكات بين لاعبي الفريقين، انتهت بحصول فيليبي لاعب أتلتيكو مدريد على بطاقة حمراء.

87' أووووووووووووه طوفان هجمات من أتلتيكو مدريد، وركنية تمر بجوار القائم بقليل.

81' دييجو سيميوني يدفع بكافة أوراقه الهجومية بحثًا عن هدف التقدم.

75' ربع ساعة تفصلنا عن نهاية المباراة، وبتلك النتيجة يتأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

71' تسديدة من دي باول ولكن الكرة تمر بجوار القائم.

66' هدوء في أحداث المباراة.

60' مرور ربع ساعة من الشوط الثاني والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

53' انحصار الكرة في وسط الملعب مع محاولات لفرض السيطرة من الجانبين.

48' هجمة مرتدة لأتلتيكو مدريد وصلت إلى جريزمان الذي سدد تسديدة قوية مرت بجوار القائم.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+3' نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

44' الحكم يحتسب ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

41' تسديدة من رياض محرز ولكن الدفاع يتدخل في الوقت المناسب ويبعدها.

37' تسديدة من كوندوجبيا من خارج منطقة الجزاء، يتصدى لها إيدرسون بسهولة.

31' أوووووووووه أخطر فرص المباراة، هجمة لمانشستر سيتي فودين يرسل عرضية إلى جوندوان قابلها بتسديدة ارتطمت في القائم.

26' محاولة من هجوم مانشستر سيتي، تسديدة من فودين أبعدها دفاع أتلتيكو واردت إلى دي بروينه الذي سددها بقوة ولكن الدفاع بالمرصاد.

20' بهذه النتيجة يتأهل مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي البطولة.

17' محاولة من لاعبي أتلتيكو مدريد للسيطرة على مجريات اللعب ولكن دون هجمات خطيرة.

15' مرور ربع ساعة من الشوط الأول.

8' انحصار اللعب في وسط الملعب دون أي فرص خطرة من الفريقين.

5' مرور خمس دقائق من عمر المباراة والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي.

0' والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل أتلتيكو مدريد:

التشكيل | 5-3-2

يان أوبلاك

رينان لودي - ستيفان سافيتش - فيليبي - رينيلدو - ماركوس يورينتي

كوكي - كوندوجبيا - توماس ليمار

جواو فيليكس - أنطوان جريزمان

تشكيل مانشستر سيتي:

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

جواو كانسيلو - إمريك لابورت - جون ستونز - كايل والكر

جوندوان - رودردي - كيفين دي بروينه

برناردو سيلفا - فيل فودين - رياض محرز

وعلى الجانب الآخر، فإن مانشستر سيتي يحتاج إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل إلى المربع الذهبي.

مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "الاتحاد" الأسبوع الماضي، انتهت بفوز مانشستر سيتي بهدف دون رد بصعوبة بالغة، بعد اعتماد أتلتيكو مدريد على تكتل الدفاع، لحرمان أصحاب الأرض من تهديد مرمى يان أوبلاك.

وبتلك النتيجة الضيقة، فإن أتلتيكو مدريد يحتاج إلى الفوز بفارق هدف لتعديل الكفتين، أو الفوز بفارق هدفين من أجل التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة أتلتيكو مدريد ضد مانشستر سيتي والتي تقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021/2022.