اتفاق جديد بين الاتحاد وكونترا بشأن استمراره

هل يستمر كونترا مع الاتحاد للموسم المقبل؟

أبلغت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، المدرب الروماني كوزمين كونترا؛ المدير الفني للنمور، عن قرارها الجديد بشأن مصيره مع الفريق خلال الفترة القادمة.

ما هو قرار الاتحاد بشأن مستقبل كونترا؟

أشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن هناك اتفاقًا شخصيًا تم بين إدارة الاتحاد والروماني كوزمين كونترا، لاستمراره خلال المباراتين المقبلتين.

إدارة الاتحاد قامت بالاتفاق مع كونترا، دون توقيع على عقد رسمي يفيد بذلك الأمر، وذلك ليستمر مع الفريق لنهاية الموسم دون تحديد موقفه من تجديد عقده.

وينتهي عقد كونترا مع نادي الاتحاد بنهاية الموسم الحالي، ولم تتخذ إدارة العميد قرارها النهائي بشأن مصير المدرب الروماني.

ماذا قدم كونترا مع نادي الاتحاد؟

وتعاقد نادي الاتحاد مع كونترا خلال شهر أغسطس 2021، وذلك ليقود العميد خلفًا للبرازيلي فابيو كاريلي الذي تراجعت معه نتائج الفريق.

وقاد كونترا الاتحاد في 27 مباراة ببطولتي الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، حيث فاز في 18 وتعادل في 4 وخسر 5 مباريات.

وسجل الاتحاد مع كونترا 56 هدفًا، واستقبلت شباكه 28 هدف، وخلال الفترة الماضية تراجع مستوى العميد، الأمر الذي دفع إدارة النادي لتأجيل ملف تجديد عقده، لحين خوض مباراتي الاتفاق والباطن بالجولتين المقبلتين بالدوري السعودي للمحترفين.

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