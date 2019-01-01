اتفاق بين كارديف ونانت على تأجيل الدفع في صفقة سالا

توصل كارديف سيتي الويلزي ونانت الفرنسي إلى موعد نهائي جديد لتسديد القسط الأول من مقابل صفقة انتقال الأرجنتيني إيميليانو سالا.

وتقدر قيمة الصفقة إجمالاً بـ15 مليون جنيه استرليني، على أن يتكون مبلغ القسط الأول من 5.27 مليون جنيه استرليني.

وكان من المفترض أن يدفع النادي الويلزي هذا الرقم في العشرين من فبراير -اليوم- إلا أنه تقرر تأجيل الدفع لأسبوع، في السابع والعشرين من فبراير على وجه التحديد.

وكان سالا قد لقي حتفه عن عمر يناهز 28 عاماً، إثر تحطم طائرته في الحادي والعشرين من يناير الماضي، بعد يومين من إتمام الصفقة القياسية في تاريخ كارديف.

وتم العثور على جثمان اللاعب من موقع الحطام بعد وقت طويل وجهود مكثفة، ليتم تشييع جنازته في الأرجنتين يوم السبت الماضي، فيما لا يزال الطيار ديفيد إيبوتسون مفقوداً.