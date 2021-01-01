اتفاق بين الاتحاد والمنتخب المصري بشأن حجازي .. واللاعب يتواجد في الكلاسيكو

حجازي يمثل قوة كبيرة للمنتخب المصري واتحاد جدة

كشفت تقارير عن تفاصيل الاتفاق بين نادي الاتحاد السعودي مع اتحاد الكرة المصري، على انضمام أحمد حجازي مدافع العميد لمعسكر الفراعنة المقبل.

ويتواجد حجازي ضمن خماسي محترف في قائمة منتخب مصر، حيث يعد من أبرز المحترفين المصريين في الوقت الحالي لما يقدمه رفقة العميد.

ووفقًا لما جاء في برنامج "الدوري مع وليد"، أن نادي الاتحاد وافق فقط على خوض حجازي مباراة كينيا فقط المقرر لها 25 مارس الجاري والسفر مباشرة من السعودية إلى هناك دون المرور بمصر.

وأشار البرنامج أيضًا أن الاتحاد المصري وافق على خوض اللاعب مواجهة كينيا فقط والعودة للاتحاد دون خوض لقاء جزر القمر ليتيح للاعب خوض مواجهة الهلال.

وفي حالة خوض حجازي للقاء جزر القمر، سيكون تحت مظلة الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا وفقًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

ويواجه الاتحاد نظيره الهلال ضمن الجولة 25 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 9 أبريل المقبل على ملعب العميد.