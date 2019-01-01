اتفاق وشيك بين بايرن ودورتموند بخصوص هوملز

المدافع الدولي يعود للبيت الأصفر من جديد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكدت تقارير صحفية ألمانية أن ماتس هوملز، مدافع بايرن ميونخ، في الطريق للعودة لصفوف بوروسيا دورتموند من جديد بعد الاتفاق بين الناديين.

هوملز لعب مع دورتموند في الفترة من 2008 وحتى 2016، ثم عاد من جديد إلى صفوف بايرن ميونخ وقتها مقابل ما يقارب 32 مليون يورو.

وأوضحت "كيكر" أن هوملز سيعود لصفوف دورتموند مجدداً هذا الصيف مقابل 38 مليون يورو بحسب الاتفاق بين الناديين.

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ودارت مفاوضات بين الطرفين طوال الأيام الماضية، الأمر الذي لم ينفيه مسؤولو النادييان الذان تنافسا على لقب البوندسليجا الموسم الماضي.

هوملز سبق له التتويج بالبوندسليجا في مناسبتين مع دورتموند، وحقق لقب الكأس والسوبر الألمانية أيضاً.

وينتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة، بحسب الصحف، في وقت لاحق مساء الأربعاء.