"اتركوا الأهلي يا فشلة، استقالتكم هي إنجازكم"

شن الناقد الرياضي محمد الثقفي هجومًا جديدًا لاذعًا على إدارة النادي الأهلي بقيادة ماجد النفيعي، مطالبًا إياهم بالرحيل وواصفًا استقالتهم من مناصبهم بالإنجاز الذي قد يحققوه في عملهم مع الفريق.

موقف الأهلي في صراع الهروب من الهبوط لدوري الدرجة الأولى السعودي ازداد صعوبة بتعادله اليوم مع أبها 1-1 لحساب الجولة الـ27 من الدوري السعودي، إذ بات الفريق على بُعد نقطة واحدة من منطقة الهبوط قبل 3 جولات من النهاية.

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الثقفي أشار خلال حسابه الرسمي على تويتر أن الإدارة الحالية جعلت من الكيان الأهلاوي الكبير قزمًا وطالبهم بالرحيل كما فعلوا في 2018.

إذ كتب "اتركوا النادي يا فشلة .. الأهلي كيان كبير (قزمه) عملكم ! في ٢٠١٨ .. من منافس على الدوري لخسارة المقعد الآسيوي ! في ٢٠٢٢ .. من كيان كبير لنادٍ يخسر قيمته الفنية وقد يخسر مكانته التاريخية".

تابع "استقيلوا: لنتحدث عن منجزٍ لكم كما كان رحيلكم في ٢٠١٨ منجز تفاخرون به".

الجمهور والإعلام الأهلي يعيش حالة من الانقسام حول موقفه من إدارة النادي وتحديدًا رئيسه النفيعي، إذ يُحمله البعض مسؤولية ما يحدث في الفريق وفشل موسمه فيما يُدافع عنه البعض الآخر ويرى أنه تحمل أخطاء أسلافه.

الأهلي أمامه 3 مباريات في الدوري السعودي، أمام النصر والرائد والشباب، مطالب بالفوز بها أو على الأقل تحقيق نتائج أفضل من منافسيه في صراع النجاة من الهبوط، التعاون والفيصلي والباطن، وإلا سيجد نفسه في دوري يلو الموسم القادم.