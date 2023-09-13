"اتخذت إجراءاتي القانونية".. كارباخال يحمي نفسه من مصير روبياليس!

المدافع الإسباني الدولي يدرك جيدا خطورة هذه الاتهامات

أدلى مدافع ريال مدريد داني كارباخال بتصريحات دافع فيها عن نفسه حيال بعض الاتهامات التي تعرض لها في الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشاشات القنوات التليفزيونية والبرامج.

بعض هذه الاتهامات تحدث عن ميول سياسية مختلفة لكارباخال، كما تم ربطه بقضية اعتداء جنسي مزعوم على هامش مونديال 2018 في روسيا.

وكتب كارباخال عبر منصة "إكس:: "جميع المعلومات التي وردت في الصحافة خلال هذه الأيام والتي تشير إلي كاذبة تمامًا، بدءًا من انخراطي مع الأحزاب السياسية وحتى الاعتداء الجنسي في كأس العالم 2018 في روسيا، أجد أنه من المؤسف للغاية والحساس للغاية أن يكون لوسائل الإعلام الحق في ذلك".

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وأردف: "لا أجد مدعاة للتراجع عما أفعل، سيعطي ذلك مصداقية لأطراف أخرى، ويشوه اسمي وشرفي، ولقد اتخذت بالفعل إجراءات قانونية".

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وتقف الملفات من هذا النوع وسط حساسية كبيرة في إسبانيا خصوصًا في أعقاب سلوكيات رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس والقبلة الشهيرة التي تم توجيهها للاعبة منتخب "لا روخا" للكرة النسائية، جيني هيرموسو.