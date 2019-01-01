اتحاد كلباء يُعوض راموس بمهاجم توجو

النمور يُواصلون نشاطهم في السوق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة البيان الإماراتية أن اتحاد كلباء نجح بالتعاقد مع التوجولي بينيل ملابا مهاجم فينلو الهولندي لتعويض المهاجم العائد لناديه مايك راموس.

وأنهى البرازيلي راموس إعارته لاتحاد كلباء والتي أفسدتها إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وعاد لناديه بودابست المجري.

وأنهى ملابا صاحب الـ28 عامًا الموسم الماضي من الدوري الهولندي محرزًا 15 هدفًا وصانعًا 3 خلال 30 مباراة مع فينلو.

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ولعب المهاجم صاحب الـ9 مباريات دولية مع منتخب توجو مع فينلو معارًا من دينامو درسدن الألماني، وسيشتري النادي الهولندي عقده هذا الصيف ومن ثم ينقله للنادي الإماراتي.

ويتواجد ملابا حاليًا مع منتخب بلاده استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا، والتي ستنطلق في مصر يوم الجمعة القادم.

يُذكر أن اتحاد كلباء ينشط بقوة هذا الصيف في سوق الانتقالات، إذ كان ضم العديد من اللاعبين وآخرهم الثنائي إبراهيم سرحان وعبد السلام محمد، ويرتبط النادي بعدد من اللاعبين على رأسهم جمال بلعمري مدافع الشباب السعودي.