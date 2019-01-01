اتحاد جدة يهدي أحد مشجعيه هدية خاصة

مبارك الزهراني ظهر في أحد اللقاءات التليفزيونية عقب لقاء الاتحاد والوحدة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

استقبل مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، مساء أمس الأربعاء، مشجع العميد مبارك الزهراني، في مقر النادي، تكريمًا له.

وكان المشجع، صاحب الـ50 عامًا، قد ظهر في أحد اللقاءات التليفزيونية فرحًا بفوز العميد أمام الوحدة بثنائية نظيفة، على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الـ18 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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لؤي ناظر ونائبه حمد الصنيع، وسعيد باوزير؛ الأمير العام للنادي، وفيصل الصبان؛ عضو مجلس الإدارة، كانوا في استقبال الزهراني، بحضور أسامة المولد؛ مدير الكرة.

وقدم رئيس الاتحاد قميص الفريق موقعًا من جميع اللاعبين هدية للمشجع، بجانب إهدائه تذاكر منصة ذهبية مجانية، لحضور مباريات العميد التي ستقام في جدة حتى نهاية الموسم الجاري.

وحضر الزهراني جزءًا من تدريبات الفريق، التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد، والتقى باللاعبين بعد نهاية المران.

🎥استقبال المشجع الاتحادي مبارك الزهراني#انا_الاتحاد pic.twitter.com/Aip57UFrbQ — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) ٦ فبراير ٢٠١٩

يذكر أن الفوز أمام الوحدة هو الثالث لاتحاد جدة الموسم الجاري، ليحتل المركز الـ15 وقبل الأخير بجدول الترتيب برصيد 13 نقطة فقط.

ويستعد العميد لملاقاة التعاون، في التاسع من الشهر الجاري، ضمن الجولة الـ19، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.