اتحاد جدة يقترب من ضم لاعب باوك اليوناني

رابع صفقات العميد في الطريق..

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تواصل إدارة نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة لؤي ناظر، جهودها نحو تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لتصحيح مسار الفريق بالدور الثاني من الدوري.

العميد ضم حتى الآن بشكل رسمي ثلاث صفقات هم: الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، والمغربي مروان دا كوستا، والإيفواري سانوجو.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية وفقًا لمصادرها الخاصة أن إدارة اتحاد جدة أنهت اتفاقها مع إدارة باوك اليوناني حول ضم المهاجم الصربي أليكسندر بريجوفيتش مقابل 10 ملايين يورو، ومن المقرر أن يخضع للكشف الطبي خلال الأيام القليلة المقبلة قبل التوقيع الرسمي.

الصربي ابن الـ29 عامًا خاض 12 مباراة مع منتخب بلده، سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهم، منهم مباراة وحيدة بكأس العالم روسيا 2018 أمام كوستاريكا.

يذكر أن النمور يحتاج لتدعيم أكثر من مركز في صفوفه خلال يناير الجاري، بعدما أنهى الدور الأول من الدور محتلًا المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة فقط.